Auguri

SAN MARTINO IN PENSILIS. Congratulazioni alla dottoressa Annamaria Garofalo che oggi a Verona, in video-conferenza, ha conseguito la Laurea Magistrale in Formazione e sviluppo delle risorse umane - Università degli studi di Verona - discutendo la tesi dal titolo "Lo sviluppo del pensiero controfattuale nei bambini: somiglianze e differenze tra i bambini senza disturbi e bambini con disturbo dello spettro autistico".



Lontani ma vicini con il cuore, i genitori, i fratelli,la nonna, i parenti e gli amici le augurano tanti futuri successi e soddisfazioni.