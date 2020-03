Fernando Iantomasi compie 29 anni: augurissimi!

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Fernando Iantomasi compie 29 anni e per lui arriva un messaggio davvero speciale.

«Buon compleanno mio figlio prezioso, con oggi compi i tuoi 29 anni da quando sei nato a oggi hai portato un raggio di sole nella mia vita e vorrei dirti grazie per i tuoi sorrisi per le tue risate che sono per me come un balsamo per il mio cuore, tu non hai portato altro che felicità nella mia vita, sono grata di avere un figlio prezioso e speciale come te, buon compleanno luce dei miei occhi, la tua mamma». Gli auguri vengono condivisi dal papà, dal fratello Michele, dalla fidanzata Yudeisy Anaya e dalla figlia Naisha.