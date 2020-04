Auguri

SAN MARTINO IN PENSILIS. Leo Mangiarape compie 18 anni e diventa maggiorenne. Per lui questo messaggio di auguri. «Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi. Con amore infinito auguri da zia Lucia, zio Luciano ed Enrico». In occasione del 18esimo compleanno di Leo, anche la struttura Villa Adriatica partecipa con gioia agli auguri del figlio del collega Pasquale Mangiarape.