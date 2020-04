Fiori d'arancio a Palazzo San Giorgio tra Antonietta e Hamza

Auguri

CAMPOBASSO. Mascherina, scambio delle fedi, sicuramente commozione e... auguri nel rispetto delle norme e comportamenti di sicurezza. Questa mattina, nella Saletta Civica del Comune di Campobasso, è stato celebrato un matrimonio civile che, come previsto dal Decreto governativo inerente le misure per il Covid-19, ha visto la sola presenza degli sposi e dei due testimoni. Un rito semplice al quale i due novelli sposi, nonostante l'emergenza sanitaria, non hanno voluto rinunciare. Tra i due testimoni di Antonietta e Hamza, lei residente a Campobasso, lui di nazionalità marocchina, l'assessore alle Politiche Sociali Luca Praitano. Al termine, foto di gruppo davanti all'ingresso di Palazzo San Giorgio con il sindaco Roberto Gravina. (Fonte Ansa.it)