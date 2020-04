​Settantesimo compleanno per Vita Pumilio: gli auguri dei suoi familiari

URURI. Settantesimo compleanno per Vita Pumilio (conosciuta da tutti con il nome di Vitina): gli auguri dei suoi familiari.

«Oggi, compi settant'anni, Hai vissuto una vita ricca di emozioni ma anche di sacrifici, ma nonostante questo oggi ti diciamo che se tutti portassero i 70 come te, il mondo sembrerebbe popolato solo da ragazzini! Certo purtroppo saremo distanti, questo virus lo impone, ma non per questo il nostro cuore oggi non sarà con te. Distanti, ma uniti ti auguriamo buon compleanno. Auguri da tuo marito Bruno, dalle tue figlie Stefania e Michela, dai tuoi generi Nicola e Antonio e naturalmente dai tuoi amati nipoti Giuseppe Pio, Elena e Donato. Ti vogliamo bene.