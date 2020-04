Auguri

COLLETORTO. Loreta Archidiacono spegne 92 candeline: auguri dalla grande famiglia. Zia Loreta Archidiacono compie 92 anni. Un pensiero di affetto da tutta la sua grande famiglia per una giornata importante in cui la distanza non allontana la partecipazione del cuore. Ti vogliamo un mondo di bene, grazie per i tuoi insegnamenti e la tua gioia di vivere.