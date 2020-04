Auguri

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Laurea in Giurisprudenza alla Luiss per Irene Macchiarolo.

«Tu a casa a Roma in collegamento con la Commissione, la tua famiglia a San Giuliano di Puglia, i tuoi amici a sostenerti con grande determinazione. Una giornata speciale, in un momento particolare che accomuna tutti e spinge anche a guardare al futuro con fiducia. Hai affrontato questo percorso di studi con sacrificio, impegno e lungimiranza, forte anche dell'esperienza del crollo della scuola “Jovine” in cui sei rimasta coinvolta e dal quale hai saputo trarre un motivo di speranza per continuare a costruire un cammino di vita fondato sui valori più importanti insieme alle persone più care e custodite nel cuore. Irene Macchiarolo ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all'Università Luiss “Guido Carli” di Roma presso la Cattedra di giustizia costituzionale del Lavoro. Ha discusso una tesi dal titolo “Diritto di sciopero, libertà di iniziativa economica privata e nuove forme (tecnologiche) di conflitto collettivo”, relatore Prof. Marco Marazza correlatore Prof. Pasquale Sandulli. Congratulazioni dottoressa dalla tua famiglia, da tutti gli amici e un pensiero speciale da Lilia».