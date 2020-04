Gettonato il 18esimo compleanno di Antonio Maione: auguri da zii e cugini

Auguri

TERMOLI. Assai gettonato il 18esimo compleanno di Antonio Maione. Ora a fargli gli auguri sono zii e cugini.

«Coronavirus... tu puoi distanziare le persone ma non i loro cuori! Caro Antonio anche se oggi non possiamo festeggiare insieme i tuoi magnifici 18 anni non possono certo mancare i nostri affettuosissimi auguri... Sei una persona umilmente fantastica,sappi seminare a piene mani tutto quello che hai, per essere la gioia di chi raccoglierà domani. Grazie di esistere! Ti vogliamo tanto bene».