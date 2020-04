TERMOLI. Compleanno a distanza in diretta Facebook, quello che viene organizzato oggi per Andrea Fiorilli, tranne ovviamente per i suoi familiari stretti, i genitori Basso e Katiuscia. «Buon compleanno al nostro piccolo ometto, apparecchieremo, tempo permettendo, un tavolo in cortile per far spegnere le candeline assieme a tutti i vicini e parenti affacciati dai loro balconi. Tutto in diretta Facebook, affinché chi volesse potrà partecipare alla festa. Appuntamento alle 17 da casa Fiorilli». Buon compleanno Andrea!