Auguri

SAN MARTINO IN PENSILIS. Fatima e Martina Garrab spengono 19 candeline. Ogni giorno condividete tante esperienze lungo il percorso della vita. Valori, incontri, relazioni, la consapevolezza di costruire un futuro che parte dal vivere pienamente ogni momento dell'oggi. Fatima e Martina Garrab spengono diciannove candeline. Per loro gli auguri più affettuosi dai genitori Roberto e Maria Assunta, dai parenti e da tutti gli amici. Vi vogliamo un mondo di bene anche quando la distanza sembra allontanarci solo fisicamente ma non con la partecipazione del cuore.