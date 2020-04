​Colletorto, campane a festa per Maida D'Onofrio: è nata al Punto nascita di Termoli

COLLETORTO. Campane a festa per la nascita di Maida D'Onofrio



È sbocciato un altro fiore sul prato della vita. Si chiama Maida D'Onofrio per la gioia di papà Domenico e mamma Loretta Di Rosa. La sua nascita, all'ospedale San Timoteo di Termoli, è stata accolta a Colletorto dal suono delle campane a festa, un segno voluto da padre Vincenzo Bencivenga per condividere ancora una volta un messaggio di amore e di speranza in questo tempo di incertezza e difficoltà. Ai genitori gli auguri più affettuosi dai nonni Gino, Giuseppe, Olga e Giovanna, dagli zii, dai cugini, da tutti gli amici nell'affidamento alla protezione di Santa Maria di Laureto.