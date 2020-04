Portocannone, laurea in Farmacia da 110 e lode con menzione d'onore per Nicoletta Manes

Auguri

PORTOCANNONE. Un percorso di studi affrontato con impegno, sacrificio, dedizione e la consapevolezza di maturare conoscenze e competenze significative per il suo futuro professionale con una buona dose di umanità e valori preziosi custoditi nel cuore. Lei non avrebbe mai immaginato di dover discutere la sua tesi direttamente da casa in compagnia dei suoi affetti ma in tempi di pandemia e di distanziamento sociale succede anche questo. Nicoletta Manes ha conseguito la laurea in Farmacia all'Università “D'Annunzio” di Chieti-Pescara con una votazione di 110 e lode e tanto di menzione d'onore. Un'emozione fortissima, collegata in streaming con la Commissione, che ricorderà per tutta la vita. Alla dottoressa congratulazioni dalla sua famiglia e un pensiero speciale da Costantina.