Augurissimi a Emilio Occhionero: spegne 8 candeline

Auguri

URURI. Emilio Occhionero compie 8 anni. «Quest'anno non possiamo festeggiare e spegnere con te le fantastiche 8 candeline, nonostante questo gli auguri non potevano mancare e come vedi abbiamo pensato ad auguri speciali come te piccolo Emilio. Buon compleanno bellissimo. Dai nonni, zii, e cugini Luisa e Piergiacinto.