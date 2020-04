Fiocco rosa al Punto nascita di Termoli, «L113 resiste ancora: ho dato alla luce la piccola Rosella»

CAMPOMARINO. Fiocco rosa al Punto nascita di Termoli, è nata Rosella Prozzo.

«L113 Resiste ancora e non molla... Questo pomeriggio 16 aprile 2020, alle 17:18 ho dato alla luce la mia piccola principessa Rosella, da sola come maledetto Covid-19 vuole, ma in compagnia di persone che non immaginavo l'esistenza... Ci sono persone stanche, ma fantastiche in questo reparto, non ti fanno perdere per un attimo il sorriso anche con dolori atroci... E volevo ringraziarle... Sono angeli, i nostri angeli... Grazie da mamma Giusi, papà Angelo e dal fratellino Antonio!!!