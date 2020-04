TERMOLI. La signora Rosa Zangardi compie 80 anni. «A te che sei stata e sei per tutti noi un punto di riferimento… a te che ci hai insegnato che nella vita per tutto c’è un rimedio, a te che hai avuto una vita piena e intensa, a te che ci hai trasmesso valori importanti, tra tutti quello della famiglia! Insomma, non basterebbe un giornale intero per descrivere quanto sei grande e importante per tutti noi…

Oggi un traguardo importante... 80 anni!

Purtroppo, causa questa pandemia non possiamo festeggiarti, tutti insieme, come avremmo voluto, ma volevamo comunque farti tantissimi auguri di buon compleanno Mamma e dirti soprattutto grazie per tutto quello che hai fatto per noi! Appena tutto questo passerà, recupereremo e festeggeremo tutti insieme, proprio come papà, amante delle feste, avrebbe voluto!

Ti vogliamo tanto bene! I tuoi 10 figli, generi e nuore, i tuoi nipoti e i tuoi pronipoti! #distantimauniti.