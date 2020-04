Montecilfone, Matteo Pallotta si laurea in Ingegneria informatica alla Sapienza

Auguri

MONTECILFONE. Immense congratulazioni a Matteo Pallotta, che si è laureato oggi in video-conferenza con l’ateneo “La Sapienza”. Ha conseguito la laurea Magistrale in Ingegneria Informatica con 110, discutendo la tesi su "Design and Realization of an Optimal Pathfinding Algorithm in the context of Time-dependent Transportation Networks subject to Variable Scheduling". Grande soddisfazione dei tuoi cari. Con l'augurio di sempre più prestigiosi traguardi.