Auguri

SAN MARTINO IN PENSILIS. Quindici anni di matrimonio per Domenico e Maria Cinzia. Ogni giorno rappresenta un momento per rinnovare il vostro amore. Tante esperienze, gioie, sacrifici, difficoltà, la bellezza di una famiglia che cresce e consolida i valori più importanti. I vostri quindici anni di matrimonio sono motivo di felicità e di consapevolezza per continuare a condividere tante emozioni. A Domenico Ciota e Maria Cinzia Capetola gli auguri più affettuosi da chi vi ama con tutto il cuore. I vostri figli Adriana Pia, Angelo, e Alessandro insieme ai parenti e a tutti gli amici.