Auguri

COLLETORTO. Laurea in Mediazione linguistica e Comunicazione interculturale per Michele Mucciaccio.

Ha affrontato questo percorso di studi con impegno, sacrificio, passione e la consapevolezza di acquisire conoscenze e competenze che potrà spendere nel mondo del lavoro e in una società sempre più globalizzata. Michele Mucciaccio ha conseguito la laurea in Mediazione linguistica e Comunicazione interculturale all'Università “D'Annunzio” di Chieti-Pescara. In tempi di coronavirus ha discusso a distanza, direttamente dalla sua casa di Colletorto in collegamento streaming con la Commissione, un'apprezzata tesi dal titolo “Transcreation e traduzione nelle pubblicità dei prodotti alimentari”, relatore prof.ssa Paola Brusasco. Al dottor Michele congratulazioni dai genitori Giovanni e Giulia, dalla sorella Rebecca, dalle nonne Chiara e Loreta, dagli zii, dai parenti e da tutti gli amici che hanno condiviso, seppure via social, un momento ricco di soddisfazioni.