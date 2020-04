Buon compleanno al presidente dell'associazione Cvp di Campomarino Anselmo Tafuro

CAMPOMARINO. Dal mondo volontaristico e solidale dell'associazione Cvp di Campomarino, e dalla famiglia, auguri al presidente Anselmo Tafuro.

«Auguri presidente e soprattutto auguri Anselmo per il tuo compleanno... Siamo orgogliosi di te! Perché ogni giorno ti metti in gioco e in discussione, accetti di fidarti di chi ti sta intorno formando quel "Noi" a te molto caro».