Confetti rossi: si è laureata Antonella Palmiotti

Auguri

URURI. Confetti rossi a Ururi nella famiglia Palmiotti, la studentessa Antonella si è laureata brillantemente all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Facoltà di Scienze Politiche e Sociali – nel corso di Laurea in Politiche Europee ed Internazionali. Ha discusso oggi la tesi: Oltre lo "Stato Islamico": come l'ideologia plasma una realtà in costante cambiamento.

Per lei le immense congratulazioni dalla sua commi: «Che dire, nonostante tutti i problemi del periodo, Tu con forza, tenacia e sacrificio, nonostante la mancanza dei tuoi affetti più cari sei riuscita a raggiungere il tuo obbiettivo. Crederci sempre. Arrendersi mai. Auguri dalla tua commi».