Confetti rossi per Francesca D'Ippolito: si èa lureata in Lingue e letterature straniere Copyright: Personale

TERMOLI. Confetti rossi in casa D'Ippolito: la brillantissima Francesca si è laureata in Lingue e letterature straniere nella giornata di oggi, giovedì 23 aprile, all'ateneo Gabriele D'Annunzio Chieti-Pescara. «Gli auguri per un futuro pieno di opportunità da parte della mamma Rosa, dal fratello Antonio, dagli zii Teresa e Michele e dalla cugina Annachiara ♥️».