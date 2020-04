Laurea magistrale in Biologia e applicazione in Biomediche per Lisa Travaglini

LARINO. Lisa Travaglini ha conseguito oggi presso l’Università di Parma la Laurea magistrale in Biologia e applicazione in Biomediche. Da Larino un augurio dai suoi familiari. «Questo traguardo è il frutto di tutti gli anni di sacrifici, è intriso del tuo vissuto: delle partenze e i ritorni, la tensione prima degli esami e la gioia dopo il voto, ma anchedelle cose a cui hai rinunciato e quelle per cui hai rischiato. Quante storie racchiuse in questo meraviglioso evento, oggi possiamo solo gioire insieme a te per il punto d’arrivo che in realtà apre a nuove strade e nuove partenze. Congratulazioni Lisa, siamo orgogliosi di te! Dalla tua Terra, un abbraccio ed un brindisi virtuale». Filomena, Antonio e Greta, zia Giovanna, Emilia, Giacinto, Antonia e Noemi.