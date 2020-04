GUGLIONESI. Festa in casa Vileno, il piccolo Alessandro compie 3 anni.

Che tu possa sognare in grande, sorridere sempre delle piccole cose, che tu possa essere semplicemente felice. Non chiediamo altro per te se non che tu sorrida sempre, con le labbra, con gli occhi e soprattutto con il cuore. Buon compleanno amore di mamma e papà e del fratellino Samuele.



Tanti auguri anche dalla redazione di Termolionline.