Marco Carriero compie gli anni e dagli amici dedica e auguri rockeggianti!

GUGLIONESI. Marco Carriero compie gli anni e gli amici gli dedicano degli auguri rockeggianti!

In questo giorno “surreale”,

abbiamo pensato a qualcosa di speciale.

Non siamo con te a far danno,

ma facciamo qualcosa di bello per il tuo compleanno.

Ora chiudi gli occhi e pensa che…

Stiamo brindando insieme a te!

“Un articolo per te, non te l’aspettavi eh?! Invece eccolo qua. Come ci è venuto, e chi lo sa!”

Degli auguri un po’ speciali siamo qui a farti perché:

“Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa…”

E per questo ti auguriamo di:

“prendere la strada che porta lontano,di scegliere la via che ti prende la mano e non lamentarti perché… le stelle sono in cielo, i sogni non lo sappiamo ma sappiamo che pochi si avverano. E se ci fosse una sola probabilità, giocala!”.

I sogni staranno anche in cielo ma noi ti auguriamo di realizzarli tutti.

Buon compleanno Marco, da Alberta, Stefania, Osvaldo, Vincenzo, Peppino e Michele.