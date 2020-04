Fiocco rosa al Punto nascita di Termoli: è nata Giulia Campopiano

TERMOLI. Che 25 aprile speciale in casa Campopiano. La splendida coppia formata da Federica Candelia e Guido Campopiano ha accolto la nascita della meravigliosa Giulia. «Stamane alle ore 9.49 al Punto nascita dell'ospedale San Timoteo di Termoli è nata Giulia Campopiano. il nostro arcobaleno venuto al mondo nel giorno della liberazione per ricordarci che la vita vince sempre e che non bisogna mai perdere la Speranza ..❤️┌