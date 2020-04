Mario Rosamilia Tantissimi auguri per i tuoi 50 anni da tutta la tua famiglia Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Cinquant'anni e non dimostrarli. Un traguardo di vita importante, è quello che oggi viene raggiunto da Mario Rosamilia. Per lui questo messaggio speciale: «Mario Rosamilia Tantissimi auguri per i tuoi 50 anni da tutta la tua famiglia». Auguri anche dalla redazione di Termolionline.