TERMOLI. Fiocco rosa al Punto nascita di Termoli, è nata Carmen Trombetta, per la gioia dei genitori Basso e Fiorella.

«Finalmente una gioia...è arrivata Carmen Trombetta, kg 2.300 per 46cm di puro amore la sua nascita alle 11.30 di oggi presso l’ospedale San Timoteo di Termoli. Benvenuta principessa a riempire i nostri cuori l'emozione più grande e l'inizio di una nuova vita. Bacioni dai nonni, zii e cugini. Un grande abbraccio a mamma Fiorella e papà Basso che in questo momento così difficile anche se non possiamo essere presenti nessuno potrà separare i nostri cuori con la speranza di condividere insieme questa immensa gioia. Vicini con il ❤auguri dalle vostre famiglie! Un ringraziamento speciale a tutto il personale dell'ospedale di Termoli».

Felicitazioni anche dalla redazione di Termolionline.