Buon compleanno al "nostro" Claudio De Luca

LARINO. Non sappiamo quanti anni compie, o per lo meno, fingiamo di non saperlo, e tanto meno gli chiediamo lumi. Tuttavia, una certezza c'è: oggi è il compleanno del nostro corrispondente Claudio De Luca, che dalla sua Bologna d'adozione, dove sta trascorrendo una quiescenza ora avversata dalle restrizioni Covid-19. Come è puntuale nelle sue ricostruzioni e nei suoi approfondimenti, non dimenticando mai la sua Larino, vogliamo fargli i nostri auguri più sinceri.