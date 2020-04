Auguri

COLLETORTO. Laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche della terra e dei pianeti per Francesco Cerrone. Hai affrontato con passione, sacrificio e consapevolezza un percorso di studi entusiasmante e ricco di soddisfazioni. Il tuo risultato, con una votazione di 110 su 110 e lode, premia l'impegno e ti proietta in un futuro professionale in un contesto significativo. Francesco Cerrone ha conseguito la Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e dei Pianeti al Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell'Università degli Studi “D'Annunzio” di Chieti-Pescara.

La tesi, molto apprezzata dalla Commissione collegata a distanza con l'abitazione di Colletorto, è il risultato di un periodo di studio e lavoro svolto nel Centro di ricerca costiero di Nordeney in Germania: “Combining hydroacoustic data and seabed samples for geological and geomorphological mapping of tidal inlets (Wadden Sea, Germany). Relatore ch.mo prof. Enrico Miccadei, correlatore dr. Francesco Mascioli”. Congratulazioni dai genitori Pino e Laura, dalla sorella Cristiana e da Raffaele, dai nonni Nicola, Domenico e Antonietta. Un augurio speciale al dottor Cerrone dalla nipotina Federica.