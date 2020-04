Auguri

. Laurea in Assistenza sanitaria per Francesca Montagan. Brillante laurea in Assistenza sanitaria per Francesca Montagano, conseguita all'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara. La tua dedizione allo studio, unitamente alla grande perseveranza, ti hanno portato a raggiungere gli agognati sogni. "Siamo felicissimi e molto orgogliosi di te e che questo importante traguardo raggiunto sia foriero di gioie e tante soddisfazioni. Il nostro augurio più fervido è che questo obiettivo porti nuova luce nel tuo cuore". Vivissime congratulazioni dalla famiglia, dai parenti e da tutti gli amici.