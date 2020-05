Auguri

COLLETORTO. Michele Biunno spegne 50 candeline: tanti auguri. Una giornata speciale per te in cui vogliamo rinnovarti tutto il nostro amore. Marito buono e premuroso, padre responsabile e sempre disponibile, amico sincero e generoso. I tuoi cinquant'anni sono per noi motivo di gioia e di festa, grazie di tutto. Buon compleanno a Michele Biunno dalla moglie Antonietta, dai figli Eliana, Clara e Manuel, dai genitori, dai parenti e dagli amici.