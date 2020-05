Confetti rossi in casa Silvestri, laurea da 110 e lode per Manuela

Auguri

SAN MARTINO IN PENSILIS. Confetti rossi in casa Silvestri, la brillantissima Manuela ha conseguito la laurea magistrale in Management dei turismi e dei beni culturali con la votazione spettacolare e massima di 110 e lode all’Unimol. «Lontani ma vicini con il cuore. Complimenti dottoressa da 110 e lode..questa volta la lode non sei soltanto tu, l’hai raggiunta! Gli auguri dalla famiglia e dagli amici».