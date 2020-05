Auguri

MONTECILFONE. Confetti rossi in casa Panicciari, Angelo ha conseguito la laurea magistrale in Management del turismo e dei beni culturali con la votazione di 110 e lode all’Unimol, con una tesi di laurea in Geologia culturale. «Un altro importante traguardo raggiunto, bravo Angelo! Siamo tutti orgogliosi e fieri di te! Tantissimi auguri dai nonni Arnaldo e Angela Maria, dai genitori Cesare e Maria Lucia, dal fratello Manuel nonché dagli zii Pasquale e Patrizia». Congratulazioni anche dalla nostra redazione.