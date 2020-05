Buon compleanno a Domenico Fulvio

GUGLIONESI. Gli anta si avvicinano amico nostro. Ma tu rimani sempre uno spirito libero. In questo compleanno un po' diverso, noi ti facciamo gli auguri lo stesso. Se il tempo non puoi fermare, son l'età e la cervicale che te lo fan ricordare. Vai piano a far festa che ti torna il mal di testa, ma lasciati un po’ andare e non stare lì a pensare che sei ancora giovane e non puoi invecchiare. E' passato un altro anno e ti tocca un altro BUON COMPLEANNO. Tanti auguri Mimmo! Dai tuoi cari amici e amiche. Tanti auguri anche dalla redazione di Termolionline.