Fiocco rosa al Punto nascita di Termoli: è nata Anna Cirelli

TERMOLI. Fiocco rosa al Punto nascita dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Per la gioia dei genitori Guido Cirelli e Paola Iadanza «Oggi è nata Anna Cirelli alle ore 9.32, dal peso di 2,550 kg. Benvenuta in questo periodo triste che tutti stiamo attraversando. Sei arrivata tu a portare gioia e tanta felicità per il cuore di mamma e papà e il tuo fratellino... Benvenuta principessa. Auguri da Naty, Enzo, Vincenzo, Marco, Antonio e da tutti noi...»