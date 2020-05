CAMPOMARINO. Fiocco azzurro al Punto nascita di Termoli: è nato Nathan Desiato.

«Auguri ai neo genitori Margherita e Gabriele per la nascita del piccolo Nathan Desiato. Nato alle ore 20:17 di venerdì 15 maggio, presso l’ospedale San Timoteo di Termoli, peso 3,420 kg per 50 centimetri di puro amore. Auguri dagli zii e zie, dai cugini tutti e dalla bisnonna Nettina, non vediamo l’ora di abbracciarlo».