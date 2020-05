TERMOLI. Il coronavirus non ferma la cultura e il conseguimento dei propri obiettivi. Traguardo brillante per il termolese Giacomo Caruso, che il 16 maggio 2020 si é laureato in Economics al college UMKC di Kansas City.

Giacomo si è trasferito negli Stati Uniti dopo il diploma liceale, grazie ad una borsa di studio da studente atleta che gli ha consentito di partecipare come calciatore alle competizioni nazionali di calcio delle università americane della Ncaa. Congratulazioni vivissime per il risultato raggiunto dai familiari e dagli amici più cari.