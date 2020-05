Auguri a Domenico D'Ascanio che oggi compie 44 anni

TERMOLI. Buon compleanno a Domenico D'Ascanio che oggi compie 44 anni, auguri speciali da parte della moglie Eliana e dei figli Luca Aurelio e Chiara Luce.

"Tu non sei solo l'uomo dei miei sogni, sei anche un padre meraviglioso per i nostri bambini. Tu non sei solo mio marito e il mio compagno di vita, sei l'anima gemella che dà alla mia vita un significato. Tantissimi auguri di buon compleanno".