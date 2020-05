​Palata-Germania, laurea in Ingegneria edile per Chiara Murazzo

Auguri

PALATA. I cugini Maria Paola e Claudio di Palata si congratulano con Chiara Murazzo, figlia di Natalino Murazzo e Rita Reale, per il raggiungimento di questa meta importante: una laurea in Ingegneria Edile con il massimo dei voti nella città di Prum (Germania). Il nostro carissimo cugino Natalino ha fatto un ottimo lavoro insegnando alle sue due figlie Chiara e Irene, il giusto modo di perseguire con costanza ed impegno i propri obiettivi. Natalino lasciò Palata all'età di 16 anni per cercare di costruire il proprio futuro, e con le proprie sole forze, oggi è proprietario di una gelateria in Germania, sposato con Rita, ha due splendide e diligenti figlie. Natalino ci insegna che, provenire da una umile famiglia di un piccolo comune e raggiungere alte vette, è solo la dimostrazione del fatto che i veri valori stanno nella semplicità, nella forza di volontà e nell'amore.



La nostra dedica a Chiara è riassunta in poche parole dette col cuore:

“nessun limite oltre il cielo” (Miguel De Cervantes).