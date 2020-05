Cinque candeline da spegnere per Giulio Cillo

TERMOLI. Quinta candelina da spegnere per Giulio Cillo. A festeggiarlo attorniandolo di tanto amore e affetto cisono mamma, papà e le sorelline. Una giornata tutta speciale per il principino di casa che dal 2015 è arrivato in casa a rallegrare ancora di più la già allegra e serena vita familiare. «Mamma, papà e le sorelline ti augurano, con infinito amore, tanta gioia e serenità!»

Al piccolo Giulio gli auguri affettuosi da parte della nostra redazione.