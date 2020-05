Due compleanni e un onomastico: che giorno per i Gemelli Diversi Laura e Pardo Vizzarri Copyright: Personale

LARINO. Giorno speciale in casa Vizzarri, due compleanni, per i Gemelli Diversi Laura e Pardo e per quest’ultimo anche l’onomastico, nel giorno del Santo Patrono di Larino.

«26/05/1963-26/05/2020: 114 primavere in due, Auguri a noi, Pardo e Laura Vizzarri, I Gemelli Diversi».