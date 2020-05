TERMOLI. Ermelinda Astore e Antonio Panico oggi festeggiano il primo anniversario di matrimonio, un anno volato via intensamente con tanto amore e tanta intensità nonostante questi ultimi mesi di emergenza, «noi abbiamo visto il bicchiere mezzo pieno e il fatto che ci ha fatto stare più vicini seppur chiusi in casa, ha fatto crescere ancor di più il nostro amore che già era straordinariamente vivo». .Agli sposini gli auguri per questo primo giro di vita insieme da parte della nostra redazione.