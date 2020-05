CASACALENDA. Confetti rossi in casa Biello: Emilio ha discusso online - in video-conferenza - la sua tesi in "Progettazione e valutazione sperimentale di reti di monitoraggio indoor basate su tecnologia Bluetooth Mesh" all'università di Bologna "Alma Mater Studiorum", laureandosi in Informatica con 110 e lode. «Un raggio di luce in questo periodo buio», le felicitazioni della sua famiglia.