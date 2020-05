TERMOLI. Che giorno speciale per Luca Caddeo. Per lui questo messaggio di auguri: «Al nostro campione, compi 30 anni: auguri! Non possiamo che augurarti di trascorrere una giornata davvero speciale, almeno quanto te. Tanti auguri di buon compleanno!» Da zio Mario, zia Tina e Simona.