LARINO. Buon pensionamento assistente capo Coordinatore Palmerino Stroia. Fine carriera per Palmerino Domenico Stroia che dal primo giugno 2020 viene collocato in quiescenza dal Ministero di Grazia e Giustizia. Dopo un onorato percorso professionale l’Assistente Capo Coordinatore Palmerino Domenico Stroia in forza presso la Casa Circondariale di Larino conclude il suo rapporto di lavoro con il Ministero della Giustizia. Una carriera iniziata il 2 maggio 1984 con l’impegno di firma presso la Procura della Repubblica di Isernia e proseguita a Cairo Montenotte in provincia di Savona presso la scuola allievi Polizia Penitenziaria.

Il suo percorso all’interno del Corpo Penitenziario è proseguita presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno e nel marzo 1987 viene trasferito presso la vecchia Casa Circondariale di Larino, solo per qualche mese. Subito dopo l’apertura del super carcere, nuova realtà Penitenziaria di Larino, si sposta presso l’attuale Casa Circondariale di Reclusione ove termina la sua carriera. Larino diventa una tappa importante nella sua vita, qui l’Agente Stroia realizza il più grande progetto di vita, la famiglia.

Un percorso marcato da un forte senso del dovere ed il rispetto per la divisa indossata, una professionalità contraddistinta dallo spirito cooperativo e solidale, caratteristica fondamentale per operare all’interno della struttura penitenziaria. Molte lenote a favore dell’agente Assistente Capo Coordinatore Stroia, ma in particolare l’approccio, attento e sensibile connotato dal rispetto reciproco, rivolto agli ospiti del penitenziario;36 anni di impegno profuso con grande dedizione, sempre ligio nel suo operato.

“Ti meriti i complimenti a iosa caro papà per la tua carriera lavorativa perché con il tuo esempio mi hai insegnato il senso del dovere, il rispetto e la valenza delle regole, il lavoro di squadra, l’attaccamento al lavoro, l’umanità e il forte senso di famiglia. Il tuo lavoro non è stato mai semplice e a volte lo leggevamo sul tuo volto, al rientro quando nel toglierti la divisa esso rimaneva contratto e pensieroso, ma con la tua riservatezza hai sempre cercato di tutelarci. Rispettabile la tua carriera e tutta la tua famiglia è orgogliosa di te. Palmerino Domenico Stroia, uomo onesto e leale, una brava persona, questi sono i commenti di stima nei tuoi confronti che mi onorano di essere tuo figlio.”

Auguri a Palmerino Domenico Stroia di buon pensionamento e buona vita da tutta la sua famiglia, amici e colleghi.