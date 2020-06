Auguri

COLLETORTO. Antonia Granieri spegne otto candeline. Una giornata speciale per te. Sei dolcissima, sempre presente, pronta a condividere tante esperienze insieme a tutte le persone che ti vogliono bene. Grazie per tutti i momenti che ci regali ogni giorno lungo il percorso della vita in cui fai splendere la tua gioia e le tue emozioni. Tanti auguri di buon compleanno Antonia, da mamma Antonella e papà Nunzio, dal fratellino Diego Giovanni, dai nonni, dagli zii e da tutti gli amici.