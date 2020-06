I primi 30 anni di Arianna Monti: augurissimi

TERMOLI. Mai come in questo caso possiamo affermare senza tema di smentita che ha 30 anni, li compie allegramente oggi, ma di certo non li dimostra. Augurissimi ad Arianna Monti, classe 1990, che festeggia questa ricorrenza come dalla foto assieme alla sua anima gemella Giovanni Marinucci, al papà Anacleto, alla mamma Mimma. Augurissimi anche da nonni, bisnonni e alle sue 4 sorelle.