Auguri

TERMOLI. Daniele Di Gennaro, conosciuto come il Principe del Kebab, compie oggi 44 anni, anche se ormai i suoi lidi sono diversi. «Come ogni anno si rinnova il pensiero per questa giornata speciale e volevo trovare qualche frase diversa da poterti dedicare, così ho trovato questo proverbio greco "un cuore che ama è sempre giovane".

Ed è proprio così perché tu ami ogni cosa che fai, metti passione e tutto te stesso per raggiungere risultati e obbiettivi positivi ciò ti rende giovane dentro e fuori, anche se oggi arriva un anno in più... come i gatti… 44 un caloroso augurio da tutta la tua big family tua moglie Lucrezia, Aurora, Chiara, Diletta e la piccola peste di casa Daniele Junior».

Inoltre, tanti auguri di buon compleanno dallo staff Megusta: «Che con il tuo sorriso e il tuo modo di fare rende le giornate piene di felicità. Tantissimi auguri di buon compleanno».