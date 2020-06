Auguri

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Buon compleanno a don Angelo Castelli. Scriveva Bernardo di Chartres: “Siamo nani sulle spalle dei giganti”. È proprio vero! Il Signore ci dona sempre sacerdoti “giganti”, ma giganti nell’amore. E la loro vita diviene la prova più bella di che cosa significhi donarsi senza riserve. E il loro ministero vissuto in perfetto anonimato, senza saperlo, diviene semente di nuove meravigliose vocazioni. Grazie Signore per il dono dei sacerdoti, per quelli che vivono nella storia e che custodisci nel tuo cuore sacerdotale! Cari auguri di Buon Compleanno don Angelo!(Comunità Parrocchiale Santa croce di Magliano).