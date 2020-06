Auguri

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Rosy Pucacco diventa maggiorenne. Per un genetliaco importante giungono auguri speciali dai padrini.

"Ti auguriamo di affrontare la nuova vita da maggiorenne con caparbietà e grinta, come hai sempre fatto. Non perdere mai l'occasione per sorridere e arricchire di gioia la tua vita con l'auspicio che sia costellata di successo in ogni ambito. Ti auguriamo di realizzare tutti i sogni che il tuo cuore desidera! Con infinito affetto, il padrino e madrina Massimo e Miriam, Mattia e Sara".